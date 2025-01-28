Dizi ve sinema sektöründeki tekelleşme tartışmaları yeni bir boyut kazandı. Ayşe Barım’ın da aralarında bulunduğu menajerler ve şirketlerin WhatsApp üzerinden örgütlenerek sektörde tekel oluşturmaya çalıştıkları tespit edildi. Rekabet Kurulu'nun hazırladığı ön rapor, sektördeki yasa dışı faaliyetleri ve boykot planlarını gözler önüne serdi.

Rekabet Kurulu’nun raporuna göre, ID İletişim ve Kast Ajansları Derneği gibi sektörün önde gelen 21 şirketi, ajans komisyon oranlarını yüzde 20’nin altına düşürmemek için ortak kararlar aldı. WhatsApp gruplarında yapılan yazışmalar, yapımcılar üzerinde baskı kurulması ve belirlenen oranların dışında hareket edilmemesi yönünde bir eylem planı oluşturulduğunu ortaya koydu.

Boykot ve hukuka aykırı faaliyetler

2018 yılında başlayan bu organizasyon, sektördeki yapım şirketlerini boykot etme ve komisyon oranlarını belirli bir seviyede tutma amacı taşıyordu. E-posta içeriklerine göre, komisyon oranlarının düşürülmemesi konusunda katılımcılar tam mutabakata vardı.

Kurulun ön incelemesinde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin açıkça ihlal edildiği belirtildi. Bu madde, sektörde tekel oluşturma ve rekabeti ortadan kaldırmaya yönelik tüm faaliyetleri yasaklıyor.