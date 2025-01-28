Tütün kullanımı sadece akciğerleri değil, ağız sağlığını da olumsuz etkileyen ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. M. Cemal Akay, tütün ürünlerinin zararları hakkında uyarılarda bulundu.

Tütün ürünlerinin zararları

Prof. Dr. Akay, tütün ürünlerinin 4 binden fazla toksik madde içerdiğine dikkat çekerek, "Sigara dışındaki nargile, elektronik sigara ve meyve aromalı tütün ürünleri de zararlıdır. Bu ürünlerde bulunan toksik maddelerin sayısı oldukça yüksektir ve bunların çoğu kanser yapıcı özelliğe sahiptir" dedi. Akay, ağız bölgesinin bu maddelere ilk temas noktası olduğunu ve sigara ile alkolün ağızdaki tüm dokuları etkilediğini söyledi. Dişlerde renk değişiklikleri, diş eti enfeksiyonları ve diş taşı oluşumlarında artış gözlendiğini belirtti.

Diş ve ağız sağlığına etkisi

Tütün kullanımı, ağız hijyenini bozarak beslenmeyi de olumsuz etkiliyor. Prof. Dr. Akay, "Tütün kullanan bireyler genellikle karbonhidrat ağırlıklı beslenirler. Hem karbonhidratlar hem de sigara katranı, diş ve diş etlerine yapışarak enfeksiyonlara yol açar. Bu durum, diş eti kanamalarıyla başlayarak kemik kayıplarına ve dişlerin sallanmasına neden olabilir. Diş kaybı yaşansa bile, kemik dokusundaki olumsuz etkiler devam eder" dedi.

Kanser riski

Prof. Dr. Akay, sigara içen bireylerde ağız kanseri riskinin arttığını belirtti. "Sigara ve alkolün birleşimi, ağız kanserinin görülme oranını yüzde 75’e kadar çıkarabiliyor. Tütün çiğneme, nargile, pipo ve puro gibi ürünler de dudak ve dil kanserlerine yol açabiliyor" dedi. Akay, bu tür kanserlerin önlenmesinin yolunun, tütün ürünlerinden uzak durmak olduğunu vurguladı.

"Sigara içen bireylerde iyileşme süreci daha uzun sürer"

Sigara içen bireylerde cerrahi müdahaleler sonrasında iyileşme sürecinde sorunlar yaşandığına dikkat çeken Prof. Dr. Akay, "Sigara içen bireylerde iyileşme süreci daha uzun sürer ve tedavi başarı oranı düşer. Yapılacak en iyi şey, sigarayı bırakmak olacaktır" ifadelerini kullandı.

Tütün kullanımının ağız sağlığı üzerindeki kalıcı etkileri

Prof. Dr. Akay, tütün ürünleri kullanan bireylerin diş fırçalama ve diş ipi kullanmasının tek başına yeterli olmadığını belirterek, "Tütün kullanımının devam ettiği sürece ağız sağlığı sorunları önlenemez. En etkili çözüm, sigaraya hiç başlamamaktır" dedi.