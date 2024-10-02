UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, lig aşamasının ikinci maçında Hollanda ekibi Twente ile mücadele edecek. İlk maçta Union Saint-Gilloise'yi mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, Twente deplasmanında hata yapmak istemiyor. Ligde ise Antalyaspor deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyetle 16 puana yükselerek lider Galatatasaray'ı takibi sürdürdü. Twente maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü ve Union SG maçında kırmızı kart gören Osayi Samuel forma şansı bulamayacak. UEFA Avrupa Ligi kadrosunda bulunmayan Bartuğ Elmaz, Serdar Aziz, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Burak Kapacak, Ryan Kent ve yeni transfer Filip Kostic forma giyemeyecek.

Deplasman ekini Twente ise Eredivise'de 4. sırada bulunuyor. Hollanda temsilcisi Joseph Oosting ile çıktığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Twente, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında zorlu Manchester United deplasmanında 1-1 berabere kalarak 1 puanı kapmayı başarmıştı. Zorlu Fenerbahçe maçı öncesi eksiği bulunmayan Hollanda ekibi bu maçı taraftarının desteğiyle geçmek istiyor.

Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Twente - Fenerbahçe maçı, 3 Ekim 2024 Perşembe günü TSİ 22:00'de başlayacak. FC Twente Stadion’da oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.