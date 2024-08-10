Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım sektörünün en büyük sorunlarından birinin etkin bir pazarlama sisteminin olmaması olduğunu belirtti. Bayraktar, yazılı açıklamasında, mevcut sistemin aracılar tarafından kontrol edilmesinin ürün kayıplarına neden olduğunu, bu durumun ise hem üreticiyi hem de tüketiciyi ciddi şekilde mağdur ettiğini ifade etti.

Tarımda pazarlama sorunları

Bayraktar, tarım ürünlerinin tarladan markete uzanan yolculuğunda fiyatlarının katlanarak artmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, bu durumun temel nedeninin etkin bir pazarlama sisteminin eksikliği ve mevcut sistemin aracılar tarafından kontrol edilmesi olduğunu söyledi. Bu kontrolsüzlük, tarım sektöründe ciddi ürün kayıplarına yol açıyor ve çiftçilerin emeklerinin karşılığını alamamasına neden oluyor.

Çiftçilerin artan maliyet yükü

Çiftçilerin karşı karşıya kaldığı zorluklar sadece pazarlama sistemindeki eksikliklerle sınırlı değil. Bayraktar, çiftçilerin her geçen gün artan girdi, lojistik, işçilik gibi üretim maliyetlerinin yanı sıra aşırı sıcaklık, şiddetli yağış, dolu, fırtına, don gibi doğal afetlerle de mücadele ettiğini vurguladı. Tüm bu olumsuz koşullara rağmen, çiftçiler üretmeye devam ediyor ancak düşük kalan üretici fiyatları, çiftçilerin belini büküyor.

Hal Yasası ve planlı üretim ihtiyacı

Bayraktar, güncel bir Hal Yasası'nın eksikliğinin tarım sektöründe yaşanan sıkıntıların ana nedeni olduğunu belirtti. Türkiye'nin uygun iklim ve ekolojik koşullara sahip olduğunu ve geniş tarım arazileriyle büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Bayraktar, tarladan 5-10 liraya alınan ürünlerin markette 4-5 kat fazlaya satılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Üretimde meydana gelen dalgalanmaların ve ihracatta yaşanan sorunların da ürün fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirtti.

TZOB’un tarım sektörüne desteği

Bayraktar, TZOB olarak tarımın kalkınması ve ilerlemesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Planlı üretimin etkin bir şekilde uygulanması ve Hal Yasası'nın bir an önce çıkarılmasının ne kadar elzem olduğunu vurgulayan Bayraktar, tarım sektöründeki sorunların çözülmesi için tüm tarafların iş birliği yapması gerektiğini belirtti.