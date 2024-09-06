Yolculardan biri, tuvalette "uçakta bomba var" notunu bırakarak kaçtı. Notu gören hostesin durumu pilota iletmesi üzerine uçak Erzurum Havalimanı’na yönlendirildi.

Arama çalışmaları devam ediyor

Vali Çiftçi, uçaktaki yolcuların tahliye edildiğini ve güvenli bir şekilde havalimanına alındığını belirtti. Şu anda uçakta bomba imha uzmanları ve arama köpekleriyle yapılan detaylı aramalar sürüyor. Ayrıca, havalimanında acil durum ilan edilerek tüm iniş ve kalkışlar durduruldu. Çiftçi, uçağın içindeki ve bagajlardaki aramaların tamamlanmasının ardından ihbarın asılsız olup olmadığına karar verileceğini söyledi. Yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı ifade edildi.