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Olay, uçağın İstanbul Havalimanı'na inişiyle birlikte polisin müdahalesiyle sonuçlandı. Dörter, uçak tan polis eşliğinde indirilerek ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şikayet üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, Dörter'in uçuştaki tavırları ve olay sırasında yaşananlar üzerine yoğunlaşıyor.

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen Bingöl yerine Amerika'ya gitti

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen Bingöl yerine Amerika'ya gitti

Türk Hava Yolları'nın ( THY ) Bodrum-İstanbul seferinde, şarkıcı Dilan Çıtak Dörter'in kedisini taşıma çantasına koymayı reddetmesi üzerine yaşanan tartışma, hukuki boyut kazandı. İbrahim Tatlıses'in kızı olan Dilan Çıtak Dörter, kabin memuruyla yaşadığı gerilim sonrası "hakaret", "tehdit" ve "basit yaralama" suçlamalarıyla soruşturma altına alındı.

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