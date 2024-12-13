Abdulkadir Özcan’ın öfke dolu çıkışı, uçakta bulunan bir yolcu tarafından kayda alındı ve kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

“Ben Türkiye’yi Satın Alırım” Sözleri Şaşkınlık Yarattı

Görüntülerde, Özcan’ın sinirli bir şekilde, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben milyar dolarlık adamım, Türkiye’yi satın alırım" ifadelerini kullandığı görüldü. Tartışma sırasında Özcan’ın hakaret dolu sözleri ve agresif tavırları, diğer yolcuları rahatsız etti. Olay büyümeden hosteslerin müdahalesiyle Özcan sakinleştirilmeye çalışıldı.

Sosyal Medyada Büyük Tepki

Kayıtların sosyal medyada yayılmasıyla Özcan’a yönelik eleştiriler çığ gibi büyüdü. Kullanıcılar, bir iş insanının bu tür bir üslupla kendini ifade etmesini sert bir şekilde eleştirirken, Özcan’ın özür dilemesi gerektiğini savunan yorumlar dikkat çekti.

Şirketten Sessizlik

Abdulkadir Özcan’ın temsil ettiği Petlas şirketi, olayın ardından henüz resmi bir açıklama yapmadı. Yaşananların şirkete olan etkisi ve Özcan’ın görevine devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Kamuoyu Beklemede

Olay, toplumsal duyarlılığı tetikleyen bir hal alırken, Özcan’ın tavrına yönelik eleştiriler iş dünyasında da yankı buldu. Gözler şimdi hem Özcan’dan hem de şirketten gelecek açıklamalarda.