Bir yolcu uçağında yüksek irtifadan düşmek, ekstrem koşullar ve riskler içerir. Uçaklar genellikle 10.000 metre yükseklikte, saatte yaklaşık 830 km hızla uçar ve bu irtifadaki basınç farkı oldukça yüksektir. Uçak kapıları bu şartlarda açılmaları oldukça zor olan ve ciddi yapı hasarı gerektiren kapılardır.

Oksijen yetersizliği ve bilinç kaybı

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), bu irtifada insan bilincinin en fazla 30 saniye açık kalabileceğini öngörmektedir. Bu süre zarfında oksijen yetersizliğinden sersemleyebilir ve bayılabilirsiniz. Ancak, bu süreden sonra bile oksijen yetersizliğinden ölüm yerine bilinç kaybı ve düşüş meydana gelir.

Hayatta kalma süresi ve koşullar

1960’larda yapılan deneylerde, şempanzelerin bu tür ekstrem koşullarda üç buçuk dakikaya kadar hayatta kalabileceği gözlemlenmiştir. İnsanlar da benzer şekilde kısa bir süre boyunca hayatta kalabilir, ancak yaklaşık 200 km/s hızla düşerken, her dakika 3.300 metre daha yaklaşacağınız için hayatta kalma süreniz kısalır.

Gerçek hayattan bir örnek

1972’de JAT 367 sefer sayılı uçuşta bir terörist bombası sonucu uçağın havaya uçtuğu kazada, uçağın kuyruk kısmında sıkışan Vesna Vulović, düşük çarpma etkisi nedeniyle hayatta kalmayı başarmıştır. Ancak, bu tür durumların müthiş bir mucize gerektirdiği açıktır.

Uçakta kalmak en güvenli yöntem

Bir yolcu uçağından düşmek genellikle ölümcül sonuçlar doğurur ve en iyi korunma yolu uçağın düşmesini beklemek ve mümkünse uçağı terk etmemektir.