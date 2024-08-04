Ücretsiz VPN'lerin tehlikeleri

Ücretsiz VPN sağlayıcıları, genellikle kullanıcı verilerini para kazanma amacıyla toplar ve üçüncü taraflarla paylaşabilir. Bu durum, kullanıcıların kişisel bilgilerini tehlikeye atabilir. Hollanda merkezli Surfshark'tan Martynas Klimas, bu tür VPN'lerin "güçlü şifreleme" ve "kayıt tutmama" gibi konularda yeterince şeffaf olmadığını vurguluyor.

Kayıt tutmama politikası ve güvenlik

Güvenilir VPN'ler, kullanıcıların IP adreslerini, tarama geçmişini ve diğer verileri depolamaz. Ancak, ücretsiz VPN'lerde bu veriler saklanabilir ve ticari amaçlarla kullanılabilir. Klimas, kullanıcıların VPN seçerken sağlayıcının güvenlik protokollerini dikkatlice incelemelerini öneriyor.

Ülke bazında VPN kullanım yasağı ve düzenlemeler

Farklı ülkelerde VPN kullanımına yönelik düzenlemeler bulunuyor. Örneğin, Hindistan'da VPN sağlayıcıları kullanıcıların gerçek IP adreslerini kaydetmek zorunda. Rusya'da bazı VPN'ler kara listeye alınmışken, İsveç’te VPN'lerin veri depolama zorunluluğu bulunmuyor.

Türkiye'de Instagram yasakları ve VPN kullanımı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Instagram’a erişimi engelledi. Türkiye’de 58 milyon Instagram kullanıcısı bulunuyor ve uygulamanın engellenmesi sonrası VPN kullanımı arttı. Ancak, kullanıcıların ücretsiz VPN'lere yönelmesi gizlilik risklerini beraberinde getirdi.

VPN kullanırken, gizliliğinizi koruyacak ve güvenlik standartlarına uygun bir sağlayıcı seçmek önemlidir. Ücretsiz VPN'ler, görünmeyen tehlikeler içerebilir ve kişisel verilerinizi riske atabilir. Güvenliğiniz için, sağlam bir "kayıt tutmama" politikası ve şeffaf güvenlik protokollerine sahip VPN hizmetlerini tercih etmelisiniz.