UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta mücadeleleri sona erdi. Fenerbahçe, evinde Union Saint-Gilloise’i 2-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Beşiktaş ise deplasmanda karşılaştığı Ajax’a 4-0 yenildi.

Diğer maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Fenerbahçe - Union SG maçında ilk 11'ler belli oldu Fenerbahçe - Union SG maçında ilk 11'ler belli oldu
  • Malmö - Rangers: 0-2
  • Braga - Maccabi Tel Aviv: 2-1
  • Eintracht Frankfurt - Viktoria Plzen: 3-3
  • FCSB - Rigas Skola: 4-1
  • Lyon - Olympiakos: 2-0
  • Roma - Athletic Bilbao: 1-1
  • Tottenham - Karabağ: 3-0

İlk hafta maçlarıyla birlikte UEFA Avrupa Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.

Editör: Engin Keskin