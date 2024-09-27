UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta mücadeleleri sona erdi. Fenerbahçe, evinde Union Saint-Gilloise’i 2-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Beşiktaş ise deplasmanda karşılaştığı Ajax’a 4-0 yenildi.
Diğer maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
- Malmö - Rangers: 0-2
- Braga - Maccabi Tel Aviv: 2-1
- Eintracht Frankfurt - Viktoria Plzen: 3-3
- FCSB - Rigas Skola: 4-1
- Lyon - Olympiakos: 2-0
- Roma - Athletic Bilbao: 1-1
- Tottenham - Karabağ: 3-0
İlk hafta maçlarıyla birlikte UEFA Avrupa Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.
Editör: Engin Keskin