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İlk hafta maçlarıyla birlikte UEFA Avrupa Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.

Fenerbahçe - Union SG maçında ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe - Union SG maçında ilk 11'ler belli oldu

Diğer maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

UEFA Avrupa Ligi 'nde ilk hafta mücadeleleri sona erdi. Fenerbahçe , evinde Union Saint-Gilloise’i 2-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Beşiktaş ise deplasmanda karşılaştığı Ajax’a 4-0 yenildi.

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