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Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 'nde elde edecekleri başarılarla önemli gelirler elde edecek. Şampiyonlar Ligi'nden sonra en büyük ikinci Avrupa organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi , kulüplere önemli finansal katkılar sağlıyor. İşte Türkiye'nin Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerinin elde edebileceği olası gelirler:

Borussia Dortmund Nuri Şahin'in yerine geçen isim açıklandı

Borussia Dortmund Nuri Şahin'in yerine geçen isim açıklandı

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