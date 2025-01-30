Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde elde edecekleri başarılarla önemli gelirler elde edecek. Şampiyonlar Ligi'nden sonra en büyük ikinci Avrupa organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi, kulüplere önemli finansal katkılar sağlıyor. İşte Türkiye'nin Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerinin elde edebileceği olası gelirler:
Galatasaray
- Şu ana kadar UEFA'dan elde ettiği gelir: 17 milyon 518 bin euro
- İlk 8'e girmesi durumunda: 600 bin euro ek gelir.
- Son 16'ya kalması halinde: 1.75 milyon euro daha kazanacak.
Fenerbahçe
- Şu ana kadar UEFA'dan elde ettiği gelir: 13 milyon 899 bin euro
- Play-off biletini alması durumunda: 300 bin euro ek gelir.
- Play-off turunu geçmesi durumunda: 1 milyon 750 bin euro ek gelir.
Beşiktaş
- Şu ana kadar UEFA'dan elde ettiği gelir: 10 milyon 630 bin euro
- Play-off biletini alması durumunda: 300 bin euro ek gelir.
- Play-off turunu geçmesi durumunda: 1 milyon 750 bin euro ek gelir.
UEFA ödülleri
- Her galibiyet için: 450 bin euro
- Her beraberlik için: 150 bin euro ödeme yapılmaktadır.
Kaynak: HABER MERKEZİ