Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında 29 Ağustos Perşembe günü İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Romanyalı hakem Radu Petrescu yönetecek.

Rövanş maçı saat 21'de

UEFA'nın yaptığı açıklamaya göre, Tüpraş Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak bu önemli karşılaşmada Radu Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ve Mircea Mihail Grigoriu üstlenecek. Dördüncü hakem olarak Marcel Birsan görev alacak, VAR'da ise Catalin Popa ve Andrei Chivulete yer alacak.

İlk maçta tam 6 gol oldu

İlk maçta taraflar gol yağmuruna sahne olan bir mücadele sergiledi. 3-3'lük skorla sonuçlanan maçta Beşiktaş'ın gollerini Gedson Fernandes (21' ve 52') ve Musrati (55') kaydederken, Lugano'nun gollerini Bislimi (34'), Steffen (56') ve Beşiktaş'ın kendi kalesine attığı golle Paulista (63') attı.