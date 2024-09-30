Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın açılışında yarın TSİ 19.45'te Salzburg - Brest ve Stuttgart - Sparta Prag karşılaşmaları ile başlayacak. Devler Ligi'nde 2. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın

19.45 Salzburg - Brest ( TRT Spor)

19.45 Stuttgart - Sparta Prag ( Tabii spor)

22.00 Arsenal - Paris Saint-Germain ( Tabii spor)

22.00 Bayer Leverkusen - Milan( Tabii spor 1)

22.00 Borussia Dortmund - Celtic( Tabii spor 4)

22.00 Barcelona - Young Boys (TRT Spor)

22.00 Inter - Kızılyıldız( Tabii spor 2)

22.00 PSV Eindhoven - Sporting CP ( Tabii spor 5)

22.00 Slovan Bratislava - Manchester City( Tabii spor 3)