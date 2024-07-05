İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, UEFA'nın Merih Demiral kararını kınadı.ANKARA (İGFA) - UEFA’nın yanlı ve haksız bir şekilde Milli Futbolcumuz Merih Demiral’a 2 maç men cezası vermesi kabul edilemez olduğunu kaydeden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "UEFA belli ki Milli Futbolcumuza Avusturya karşısında attığı her gol için men cezası uygulamayı uygun gördü. Bu kararı kınıyorum" dedi.

Adaletten uzak, futbolun ruhuna uymayan çifte standartlı bu kararın BizimÇocuklar’ı daha da kenetleyeceğini öne süren Bakan Yerlikaya, "İlk günden beri dilimizde aynı cümle var. Yolun sonu final olsun" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1809241175938769121