2022 yılında Roma’da evlenen Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı, 3 yıllık evliliklerini geçtiğimiz hafta sonlandırdı. Çift, ayrılık sürecinde karşılıklı saygıyı vurgulayan ortak bir açıklama yaptı.

Boşanma açıklaması

Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı, ayrılık sonrası yaptıkları ortak açıklamada şunları paylaştı:

"Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz. Bu yüzden birbirimize, geçirdiğimiz dört yılı aşkın birlikteliğimize ve ailelerimize olan sevgi ve saygımız gereği bu konuda hassas davranmayı tercih ediyoruz. Yapacağınız yorum ve paylaşımlarda aynı hassasiyeti göstermenizi sizlerden rica ediyoruz."

Sosyal medyada gönderme

Tekirdağ’da konser veren Ufuk Beydemir, bir takipçisinin "Abi efsane konser ama eski yengeyi özlediysen haber ver helak olduk" notunu Instagram hikayesinde paylaşarak eski eşine dolaylı gönderme yaptı. Paylaşım, takipçileri arasında “Ayrılığı atlatamamış” yorumlarına yol açtı.

Hayran tepkileri

Beydemir’in paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Takipçiler hem şaşkınlık hem de meraklarını yorumlarla dile getirdi. Çiftin ayrılık süreci, takipçileri tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.