32 yıl önce aracına yerleştirilen bomba sonucu hayatını kaybeden Uğur Mumcu, Güzelbahçe Yelki Mahallesi’nde bulunan büstü önünde düzenlenen törenle anıldı. Törene CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eski milletvekillerinden Musa Çam ve Ceyhan Demir gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

“Onun mücadelesi bizlere yol gösteriyor”

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Uğur Mumcu’nun yalnızca bir gazeteci değil, halkın aydınlanması için mücadele eden bir kahraman olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Uğur Mumcu, karanlık güçlere karşı hakikatin ışığını savunmaktan asla vazgeçmedi. Onun fikirleri ve mücadelesi bugün de bizlere yol gösteriyor. Demokrasi Meydanı’na Uğur Mumcu’nun adını vererek ismini yaşatacağız.”

Basın özgürlüğü vurgusu

CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek ise Mumcu’nun mirasını koruma sözü vererek, “Basın özgürlüğü ve demokrasiye yönelik tehditler devam etse de onun cesaretinden ilham alarak mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.