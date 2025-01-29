Türkiye İtibar Akademisi tarafından yapılan Türkiye İtibar Endeksi Araştırması'nda, Uğur Soğutma, beyaz eşya sektöründe önemli bir başarıya imza attı. Nazilli’de faaliyet gösteren firma, araştırmaya göre Türkiye’nin en itibarlı ilk 10 firması arasında yer aldı.

İtibar endeksi araştırması sonuçları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen 26 bölge ve 72 ilde yapılan araştırma, yaklaşık 15 bin kişiyle gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların algı ve itibarları ölçüldü. Bu yılki araştırmada, beyaz eşya sektöründe Uğur Soğutma'nın başarısı dikkat çekti.

Uğur Soğutma'nın başarısı

Uğur Soğutma, Türkiye'nin en itibarlı firmaları arasında yer alarak sektördeki güçlü konumunu bir kez daha gösterdi. Beyaz eşya sektöründeki bu başarı, firmanın uzun yıllardır süren güvenilirliği ve kaliteli üretimiyle pekişiyor.