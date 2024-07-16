Ukrayna'nın Rusya bölgelerine düzenlediği dron saldırıları devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 13 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Saldırının ardından fabrikada yangın

Ukrayna ordusu, sınıra yakın Kursk bölgesine bağlı Korenevo kasabasındaki bir elektrikli cihaz üretim fabrikasına yönelik saldırı düzenledi. Saldırı sonucu fabrikada yangın çıktı ancak yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı ve yaralanan olmadı.

Kursk Bölge Valisi yaralandı

Kursk Bölge Valisi Vekili Alexei Smirnov, bölgedeki bir eve yapılan dron saldırısında bir kişinin yaralandığını belirtti. Ayrıca, Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov, bölgeye yapılan saldırılarda 4 kişinin yaralandığını, Voronej Bölgesi Valisi Alexander Gusev ise düzenlenen dron saldırısında 1 kişinin yaralandığını açıkladı.