11 Nisan'da kabul edilen yeni yasa tasarısına göre, 18 ila 60 yaş arasındaki erkekler, askere alınma durumunda her an bir askerlik kayıt belgesi taşımak zorunda. Ayrıca, bir askerlik sicil ve kayıt bürosu temsilcisi veya polis memuru talep ettiğinde bu belgeyi göstermekle yükümlüler.

Saklanma ve gizli yaşam

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, askeri hizmetten kaçmak isteyen bazı Ukraynalı erkekler, kolluk kuvvetlerinden kaçabilmek için gizli bir yaşam sürmeye başladı. Bu kişiler, seferberlik çağrılarından kaçmak için çeşitli stratejiler geliştiriyor. Adını vermek istemeyen ve orduya katılmama kararı alan 30 yaşındaki bir Ukraynalı blog yazarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevcut durumun zorluğunu ve kaçış stratejilerini paylaştı.

Cepheye gitmemek için stratejiler

Yeni yasa, askere alınmaktan kaçınmak isteyenlerin çeşitli yollar aramasına neden oldu. Seferberlik çağrısından kaçmak isteyenler, gizli yaşam tarzları benimseyerek, yer değiştirerek veya kimliklerini gizleyerek yakalanmaktan korunmaya çalışıyor. Bu durum, Ukrayna'daki savaş koşulları ve askeri seferberlik süreçlerinin karmaşıklığını gözler önüne seriyor.