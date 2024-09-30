Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri, Ula ilçesine bağlı Çörüş Mahallesi’nde kapsamlı bir depo temizlik, tadilat ve bakım onarım çalışması gerçekleştirdi. MUSKİ ekipleri, vatandaşlara sağlıklı içme suyu sağlamak amacıyla, il genelinde rutin olarak gerçekleştirdiği depo temizliği çalışmalarına Çörüş Mahallesi'nde devam etti. İçme suyu deposunun detaylı temizliği yapılırken, eskiyen ekipmanlar yenileriyle değiştirildi. Depo içi fayansla kaplanarak hijyenik hale getirildi, ayrıca boya ve badana işlemleri gerçekleştirildi. Depo çevresi düzenlenip tel çit ile çevrilerek güvenlik önlemleri artırıldı.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Mahalle Muhtarı Veysel Keskin, yapılan hizmetin mahalleleri için büyük önem taşıdığını belirtti. Keskin, “Bu depo daha önce hiç bu kadar kapsamlı bir bakım görmemişti. Önceden imece usulüyle küçük çaplı badana işleri yapıyorduk ama bu kadar detaylı bir yenileme mümkün olmuyordu. Şimdi ise depo çok daha hijyenik ve modern hale getirildi. Bundan sonra depoyu temiz tutmak bizim görevimiz. Çalışmalardan mahalle halkımız da çok memnun kaldı” dedi.

MUSKİ’nin yürüttüğü bu geniş kapsamlı çalışmanın ardından, Çörüş Mahallesi sakinleri uzun vadede sağlıklı içme suyuna kavuşacak.