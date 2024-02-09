Türkiye'nin ilk karayolu yolcu taşıma şirketi Kâmil Koç, yeni yıla güçlü bir yatırımla başladı.

53 araçlık yatırımın ilk kısmını gerçekleştiren şirket, 10 adetten oluşan yeni araçları TEMSA’nın Adana’daki tesislerinde düzenlenen törenle teslim aldı.

Törene Kâmil Koç Otobüsleri İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Direktörü Mehmet Türkyılmaz ile TEMSA Türkiye Satış Direktörü Baybars Dağ katıldı.

Kâmil Koç Otobüsleri İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Direktörü Mehmet Türkyılmaz, yeni yıla yeni yatırımlarla başladıklarını belirterek, yeni araçların ülkemizin dört bir yanında yolcularımıza hizmet vereceğini söyledi. TEMSA ile iş birliklerinin uzun yıllara dayandığına dikkati çeken Türkyılmaz, "Bugün bu güçlü markamızla olan yol arkadaşlığımıza yeni bir halka daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki süreçte de yine yeni yatırımlarla Kâmil Koç’un hizmet kalitesini farklı noktalara taşımaya devam edeceğiz. Yeni otobüslerimiz Kâmil Koç Ailesi’ne ve tüm yolcularımıza hayırlı olsun" dedi.

TEMSA Türkiye Satış Direktörü Baybars Dağ da Türkiye’nin iki önemli markasının iş birliklerini yeni alımlarla çok daha güçlendirdiklerini kaydetti. Dağ, sektördeki iş birliklerini önümüzdeki dönemde sıfır emisyonlu araçlara da yayarak, sürdürülebilirlik alanında çok daha büyük hedeflere birlikte yol alacaklarını söyledi.