Ülker Bisküvi (ULKER), 2024 yılının ikinci çeyreğinde 1,26 milyar TL net kâr açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 2,47 milyar TL zarar bildiren şirket, bu yıl kaydettiği net kâr ile dikkat çekti. Ancak, Foreks Haber Anketi'nde beklenen 1,44 milyar TL net kârın bir miktar altında kaldı.

Şirketin finansal performansı

Ülker Bisküvi, 2024 yılının ilk yarısında 3,61 milyar TL net kâr elde etti. Bu rakam, şirketin geçen yılın aynı döneminde yaşadığı -58,4 milyon TL zararından sonra büyük bir iyileşme gösterdiğini ortaya koyuyor. Ülker, 2024 yılının ilk yarısını 36,6 milyar TL ciro ile tamamladı.

Operasyonel performans ve ciro dağılımı

Ülker’in Türkiye operasyonları ciro içindeki payı yüzde 69 olarak gerçekleşirken, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 31 oldu. Bu dağılım, şirketin yerel pazarda güçlü bir varlık gösterdiğini ve yurt dışı operasyonlarının da ciroya önemli katkı sağladığını gösteriyor.

Beklentilerin altında kalan net kâr

Foreks Haber Anketi'nde beklenen 1,44 milyar TL net kâra ulaşamayan Ülker, yine de önemli bir finansal toparlanma sergiledi. Şirketin bu performansı, gelecek dönemler için olumlu sinyaller verirken, piyasa beklentilerini karşılamada daha temkinli olunması gerektiğini gösteriyor.