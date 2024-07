Bursa'nın simgesi Uludağ'da, 12-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan Uludağ Premium Ultra Trail, bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleşecek. 35 farklı ülkeden 2.660 sporcu, '4 Mevsim Uludağ' mottosuyla koşulacak parkurlarda mücadele edecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Alan Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer önemli kuruluşların katkılarıyla düzenlenen Uludağ Premium Ultra Trail, bu yıl 7’nci kez spor ve sanat tutkunlarını bir araya getiriyor. Uludağ Premium isim sponsorluğunda gerçekleşecek etkinlik, çeşitli parkurlarda koşulacak yarışların yanı sıra konserler, görsel şovlar ve sanatsal etkinliklerle de renklenecek.

Yarış parkurları ve etkinlikler

Organizasyon, UPUT100K, UPA66K, UPGE30K, UP16K ve UP6K’lık parkurlarda gerçekleşecek. Koşucular, Uludağ'ın eşsiz manzarası eşliğinde zorlu parkurları aşacaklar. Parkur boyunca Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın sanatçıları, önemli eserleri koşuculara sunarak unutulmaz anlar yaşatacak.

Engin Çetinay: "Spor ve sanatı bir araya getiriyoruz"

Uludağ Premium Ultra Trail Yarış Direktörü Engin Çetinay, her yıl artan katılımcı sayısına dikkat çekerek, “Bu sene 7’ncisini düzenlediğimiz Uludağ Premium Ultra Trail, 12-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Her yıl katılımcı sayımız artarak devam ediyor ve organizasyonumuzu bu denli büyüttüğümüz için çok mutluyuz. 35 ülkeden 2 bin 660 katılımımız mevcut. '4 Mevsim Uludağ' mottosu ile çıktığımız bu yolda kış turizmi ile adı anılan Uludağ’ımızın yılın her ayında faal olması için yoğun çaba sarf ediyoruz” dedi.

Amaç farkındalık yaratmak

Koşu, Uludağ 2’nci oteller bölgesi Kurbağakaya Teleferik İstasyonu’ndan başlayıp aynı noktada sona erecek. Sporcular, Kirazlıyayla, Sarıalan, Zeyniler Köyü, Cumalıkızık, Saitabat, Alaçam, Buzul Göletler ve Küçük Zirve gibi eşsiz güzellikleri geçerek finişe ulaşacaklar.

Bu yılki etkinlikte ayrıca, Bodrum Sağlık Vakfı’nın özel çocukları tarafından hazırlanan plaketler, dereceye giren sporculara takdim edilecek. Bu sosyal sorumluluk projesi, organizasyonun sadece spor ve sanat değil, toplumsal farkındalık yaratma amacını da taşıdığını gösteriyor.

Kategoriler ve katılım

Yarış, farklı yaş gruplarına ve cinsiyetlere göre kategorilere ayrılacak:

Erkek / Kadın Genel Klasman

Erkek / Kadın 40- (14 Temmuz 1984 – 13 Temmuz 2006 doğumlular)

Erkek / Kadın 40+ (14 Temmuz 1974 – 13 Temmuz 1984)

Erkek / Kadın 50+ (14 Temmuz 1964 – 13 Temmuz 1974)

Erkek / Kadın 60+ (13 Temmuz 1964 ve öncesi doğumlular)