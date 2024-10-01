İzmir'de gerçekleştirilen "Uluslararası Anadolu’da Hemşireliğin Tarihi Sempozyumu", hemşirelik mesleğinin Anadolu'daki köklerini ve gelişimini mercek altına aldı. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, bu etkinlikle hemşirelik eğitiminin önemini vurguladı ve zengin tarihini katılımcılarla paylaştı.

Sempozyumun detayları

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Jon Baines Travel iş birliği ile Uluslararası Anadolu’da Hemşireliğin Tarihi Sempozyumu'nu düzenledi. Sempozyumda, Anadolu'da hemşireliğin tarihi ve bu alandaki önemli figürlerden biri olan Safiye Hüseyin Elbi hakkında bilgilendirici belgesel gösterimi yapıldı. Katılımcılar ayrıca, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde sergilenen "Hemşirelik Tarihi Koleksiyonu"nu ziyaret etme fırsatı buldular.

Eğitim ve tarih: Ege Üniversitesi'nin rolü

Etkinliğin onursal başkanı ve Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Dönmez, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, hemşirelik mesleğinin tarih boyunca insan sağlığını koruma misyonu taşıdığını vurguladı. Dönmez, “Modern hemşireliğin lisans eğitiminin temeli EÜ’de atılmıştır” diyerek, fakültelerinin bu alandaki köklü geçmişini aktardı.

7487 mezun ve global etki

Dönmez, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nin, 1955 yılında Türkiye'de kurulan ilk lisans düzeyinde hemşirelik okulu olduğuna dikkat çekti. Bugüne kadar 7487 mezun verdiklerini belirten Dönmez, mezunların dünyanın dört bir yanında hemşirelik mesleğini icra ettiğini ifade etti. “Bugünkü etkinliğimiz, Avustralyalı meslektaşlarımıza hemşirelik mesleğinin Anadolu’daki evrimini daha iyi anlama fırsatı sunacaktır” dedi.

Tanıtım ve eğitim aktiviteleri

Sempozyumda, Hemşirelik Fakültesi Tanıtım ve Kariyer Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Aslı Kalkım, fakültenin tanıtımını ve tarihini içeren bir sunum yaptı. Arş. Gör. Nihal Çeliktürk Doruker ise, Anadolu’daki ilk Türk modern hemşirelerden Safiye Hüseyin Elbi belgeselinin gösterimini gerçekleştirdi. Katılımcılar, hemşirelik tarihine dair kullanılan üniformalar ve tıbbi araç-gereçlerin görsel sergisine de tanıklık ettiler.

Laboratuvar tanıtımları

Etkinlik kapsamında, Arş. Gör. Dr. Merve İnce tarafından Hemşirelik Tarihi Koleksiyonu’nun tanıtımı yapıldı. Ayrıca, Arş. Gör Erkan Ünsal tarafından "Ruh Sağlığı Beceri Laboratuvarı", Doç. Dr. Zuhal Emlek Sert tarafından "Halk Sağlığı Standart Hasta Laboratuvarı" tanıtıldı. Arş. Gör. Burçak Şahin Köze, İlk Yardım Eğitim Merkezi hakkında bilgi verirken, diğer akademisyenler de beceri ve simülasyon laboratuvarlarının özelliklerini katılımcılara aktardılar.