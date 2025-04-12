Ünlü sanatçı Ümit Besen son dönemde vefat eden ünlü isimlerin ardından yaşanan miras kavgalarıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"Herkes birbirine bağlıdır"

Muhabir Online'ı haberine göre, Besen "Benim vasiyetim yok ki. Vasiyetim ne olabilir ki? Ben hayattayken her şeyi ayarlayan bir insanım. Öldükten sonraya bırakmam hiçbir şeyi. Kavga dövüş olmaz. Benim çocuklarım pırlanta gibidir. Herkes birbirine bağlıdır. Hepsinin de kışlığını, yazlığını, evlerini, arabalarını da almışımdır. Hepsi kendilerinindir."

"En büyük miras sevgidir, bestelerdir"

Bu konuda hiçbir kaygı taşımadığını belirten 68 yaşındaki sanatçı "Onların en büyük mirası, babalarının bıraktığı izdir, sevgidir, bestelerdir. En büyük sahip çıkacakları şey, babalarının karakteriyle ve onun duygularıyla onu yaşatacak şekilde yürümeleridir."

2 Ocak 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vefatının ardından Tayfur ailesinde miras krizi çıkmıştı. Açıklanan vasiyette Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ve büyük oğlu Timur Turanbayburt'un olmaması dikkat çekmişti.