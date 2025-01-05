Galatasaray, Göztepe karşısında galip gelmişken, Ümit Karan'dan önemli yorumlar ve transfer duyumları geldi.

Galatasaray, Süper Lig'in 1. devresinin son maçında Göztepe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından SkySpor'da futbol yorumculuğu yapan eski Galatasaraylı Ümit Karan, sarı-kırmızılıların oyununu ve devre arasında yapacağı transferlere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Savunma performansı eleştirildi

Ümit Karan, Galatasaray’ın savunma hattını sert bir şekilde eleştirdi. Davinson Sanchez'in performansını beğenmeyen Karan, "Galatasaray savunması sezonun en kötü maçını oynadı, sahada yoktu" ifadelerini kullandı.

Yunus Akgün'ün formu dikkat çekti

Maçta gösterdiği performansla dikkat çeken Yunus Akgün hakkında ise övgü dolu sözler söyledi. "Yunus Akgün’ün ayağı yanıyor. Şu an kimse durduramaz. Öyle sıcak şu an, Osimhen’in bile önünde" diyen Karan, Akgün'ün devre arasının en formda oyuncusu olduğunun altını çizdi.

Devre arası transferleri için duyumlar

Karan, Galatasaray’ın devre arasında yapacağı transferlerle ilgili de iddialı açıklamalarda bulundu: "Galatasaray'dan en az 4 transfer bekliyorum. Böyle bir duyum aldım. Icardi dönse de son maça döner. Galatasaray’ın en büyük sıkıntısı kulübeden gelen takviyeler zayıf." ifadeleriyle taraftarları heyecanlandırdı.