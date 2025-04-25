Tutuklu bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, iddianameye tepki göstererek "Devletin dini adalettir" dedi ve sükûnet çağrılarının görmezden gelindiğini vurguladı.

Ümit Özdağ cezaevinden adalet mesajı verdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nden yaptığı açıklamada, hakkında hazırlanan iddianameye sert tepki gösterdi. Özdağ, "Devletin dini adalettir" sözleriyle kamuoyuna seslenirken, olaylar sırasında halkı sükûnete davet eden açıklamalarının görmezden gelindiğini belirtti.

İddianameye tepki: "Sükûnet çağrılarım yok sayıldı"

Özdağ, iddianamede olaylara ilişkin attığı yatıştırıcı mesajlar ve halkı evlerine yönlendiren çağrılarının yer almadığını dile getirerek, üç genel başkan yardımcısını Kayseri'ye gönderdiğini ancak bu durumun da görmezden gelindiğini ifade etti.

"Bu iddianamede halkı sakinleştiren tweetlerim ve Kayseri'ye gönderdiğim isimler yok sayıldı. Ancak ben tutuklu yargılanıyorum." dedi.

"Düşman ceza hukuku uygulanıyor"

Açıklamasında "düşman ceza hukuku" vurgusu yapan Özdağ, muhalif tüm vatandaşlara yönelik adaletsizliklere dikkat çekti. Özdağ, geçmiş yıllarda PKK ve YPG ile yürütülen müzakereler ile 6-7 Ekim olayları arasında bağ kurarak süreci eleştirdi.

"Bu hukuk sadece bizim gibi sesi duyulabilenlere değil, tüm muhaliflere uygulanıyor." sözleriyle eleştirisini sürdürdü.

6-7 Ekim olaylarına atıf yaptı

Özdağ, açıklamasında Kobani olaylarına dair detaylı bilgiler de verdi. 36 ilde 114 yerleşim yerinde çıkan olaylara dikkat çeken Özdağ, 43 sivilin ve 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Kayseri olayları ve yargılama süreci

Kayseri'de yaşanan olaylara ilişkin iddianamenin 78 günde hazırlandığını ifade eden Özdağ, halkı galeyana getirdiğine dair hiçbir tweetinin bulunmadığını söyledi.

"Geçmişte yaptığım siyasi eleştiriler iddianameye kondu, oysa olay günlerinde halkı sükûnete çağırdım." dedi.

"Adalet mülkün temelidir"

Özdağ, açıklamasının sonunda şu ifadeleri kullandı:

"Devletin dini adalettir. Adalet ise mülkün temelidir. Bu ilke ihlal edilmemelidir."