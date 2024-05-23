Özdağ, bu davanın siyasi baskılar altında olduğunu ve bu baskıların ortadan kalkmadan adil bir sonuca ulaşmanın mümkün olmayacağını belirtti.

Siyasi Yapının Değişmesi Şart

Özdağ, kamuoyunun vicdanını yaralayan bu davada, siyasi yapının değişmesi gerektiğini vurguladı. Dosyanın gerçekten sonuçlandırılabilmesi için, siyasi baskıların ortadan kalkması ve adil bir sürecin işlemesi gerektiğini ifade etti.

Siyasi Baskılar ve Sonuçlanamayan Dava

Ümit Özdağ, AKP ve MHP'nin baskısının davayı etkilediğini ve bu baskının devam etmesi halinde adaletin sağlanamayacağını dile getirdi. Siyasi baskının, Saray'dan mı yoksa MHP'den mi geldiği sorusuna ise iktidar bloğunun ortak baskısı olduğu yanıtını verdi.

İddianamenin Eksiklikleri

Özdağ, iddianamede eksikliklerin olduğunu ve bu eksikliklerin davanın adil bir şekilde sonuçlanmasını engellediğini belirtti. Özellikle, iddianamede MHP'nin adının geçmemesi ve cinayetin neden işlendiğine dair eksik bilgilerin bulunması dikkat çekti.

Önemli İfadeler ve Talepler

Özdağ, ayrıca cinayetle ilgili ortaya çıkan önemli ifadelerin ve taleplerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Dosyanın tam olarak aydınlatılması ve suçluların cezalandırılması için adil bir sürecin işletilmesi gerektiğini söyledi.