Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetmişti. Hem sevenleri hem de sanatçı arkadaşları tarafından anılmaya devam eden Tayfur'a, ünlü şarkıcı Umut Akyürek de Instagram'dan bir anısını paylaştı. Akyürek, Tayfur'la yıllar önce yaşadığı özel bir anıyı, "Ne kadar yüce gönüllü bir insan olduğunu herkes bir kere daha görsün" notuyla anlattı.

Umut Akyürek'in paylaşımı

Umut Akyürek'ten Duygusal Paylaşım: Akyürek, Tayfur'un ölümünün ardından 1994 yılına ait bir anısını paylaştı. Tayfur'un Gülhane konserinde gençlere verdiği desteği vurgulayan Akyürek, o dönem sahneye çıkışını anlattı.

Tayfur'un yüce gönüllülüğü

Genç Sanatçılara Destek: Akyürek, Tayfur'un sahneye 20 yaşındaki Umut'u davet ettiğini ve genç sanatçılara her zaman destek olan, ego ve nefsinden sıyrılmış nadir sanatçılardan biri olduğunu belirtti.

Bir Kaset Hediyesi ve Huzursuzluk: Ferdi Tayfur, Akyürek’e kendi eserlerinden oluşan bir kaset hediye etmişti. Ancak Akyürek, İTÜ Türk müziği konservatuvarı öğrencisi olarak arabesk albüm yapmak istemediğini Tayfur’a itiraf etti. Tayfur, Akyürek’in kararına tamamen anlayışla yaklaşarak kırılmadan ve küsmeden bu durumu kabullenmişti.