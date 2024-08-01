Bu alandaki gelişmeler, üniversitelerde Yapay Zeka Mühendisliği bölümlerine olan ilgiyi artırıyor. 2024 yılında üniversitelerin Yapay Zeka Mühendisliği bölümü sıralaması ve taban puan listesi ile ilgili detaylı bilgi veriyoruz.

Yapay Zeka Mühendisliği Nedir?

Yapay Zeka Mühendisliği, 4 yıllık bir lisans programıdır ve sekiz eğitim döneminden oluşur. Bu bölüm, makine öğrenimi, veri bilimi, derin öğrenme ve yapay zeka teknolojileri konularında eğitim sağlar. Öğrencilerden matematik, özellikle lineer cebir, kalkülüs ve istatistik, fizikte sağlam bir bilgiye ve güçlü problem çözme yeteneklerine sahip olmaları beklenir.

2024 yılı için üniversitelerin Yapay Zeka Mühendisliği bölümlerine giriş sıralaması ve taban puanları aşağıdaki gibidir:

Üniversite Yapay Zeka Mühendisliği 2021-2024 Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları

Üniversite Bölüm 2021 Sıralama 2022 Sıralama 2023 Sıralama 2024 Sıralama Kontenjan İstanbul Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği 2.861 1.686 1.665 – 30 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği (Burslu) 2.828 2.291 1.839 – 9 Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği 8.004 5.735 4.574 – 45 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği (%50 İndirimli) 12.742 8.482 6.897 – 10 Bahçeşehir Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği (Burslu) 8.569 6.489 7.512 – 8 Ankara Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği – 24.481 18.220 – 30 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği (Ücretli) 42.003 28.292 32.165 – 10 OSTİM Teknik Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği (Burslu) – 40.963 34.390 – 10 Bahçeşehir Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği (%50 İndirimli) 57.676 46.883 54.859 – 16 İstanbul Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) – 37.359 62.885 – 2 Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği – – 73.344 – 45 Fırat Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği – – 74.475 – 35 Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği (KKTC Uyruklu) – 60.990 90.325 – 2 Bahçeşehir Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği (Ücretli) 129.502 102.437 145.367 – 35 OSTİM Teknik Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği (Ücretli) – – 267.842 – 5 Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği (KKTC Uyruklu) – – – – 2