İzmir Alaçatı'da yaşayan çift, sokaktaki yaralı hayvanları sahiplenip onlara sıcak bir yuva oluyor. Evlerinde iki köpek ve üç kedi bulunan çift, geçtiğimiz günlerde "Satın Alma, Sahiplen" etiketiyle örnek gösterilecek bir kampanya başlattı.

Çift, Gediz Elektrik'in desteğiyle, Alaçatı'daki Gediz Elektrik binasına sokaktan sahiplendikleri yaralı hayvanların grafitilerini yaptırdı.

"Hayatımızı güzelleştiren tüm sokak hayvanlarına ithafen"

Bu anlamlı anı sosyal medya hesaplarında duygusal bir notla paylaşan Meriç Keskin, şunları yazdı:

"İçinde kaybetme korkusu olunca mutluluğun da hüzün gibi bir kalp ağrısı var. Her şey bir gün yitip gidecek biliyorum. Kimse adımızı hatırlamayacak, bu duvar da bir gün beyaza boyanacak yine de kısa ömrümüze renk olan, yüzümüze tebessüm olan, canımıza can katan, gidişleriyle gözümüze yaş olan, kalbimize yas olan sokakta yürürken kafasını okşadığımız, eve götüremediğimiz için içimize dert olan, hayatımızı güzelleştiren tüm sokak hayvanlarına ithafen.. Onları saran herkese teşekkürler."

Gönderi, hayvanseverler tarafından binlerce yorum aldı ve büyük ilgi gördü. Projeye destek olmak isteyen hayvanseverler, Alaçatı'da bulunan duvarın önünde fotoğraflar çekilerek sosyal medyada farkındalık oluşturmaya başladılar.

İşte projeye destek verenlerin paylaştığı görsellerden bazıları...