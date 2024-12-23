Trabzon’da “Bir Şey Yapmalı!” sloganıyla düzenlenen Girişimcilik ve Yatırım Paneli’ne konuşmacı olarak katılan işadamı Nevzat Aydın fenalaştı.

Aydın, yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KTÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde bugün öğle saatlerinde gerçekleştirilen panelde, açılış konuşmalarını Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi ve Yatırımcı Nevzat Aydın yaptı. Girişimcilik ve yatırım konularında ilgiyle takip edilen panel sonunda beklenmedik bir olay yaşandı.

Program sonrası plaket takdimi esnasında fenalaşan Nevzat Aydın, ilk müdahalenin ardından KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun kontrol altında olduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi. O anlar programı canlı yayınlayan haber61.net kameralarına an be an yansıdı.