İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda ifade işlemleri tamamlanan ünlü isimler, tahlil yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla yürütülen soruşturmada, kamuoyunda tanınan birçok sanatçı, oyuncu ve sosyal medya fenomenine yönelik işlem başlatıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Hadise Açıkgöz, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Feyza Altun’un da aralarında yer aldığı toplam 19 kişi, ifadeleri alınmak ve kan örnekleri verilmek üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Jandarma’daki ifade sürecinin ardından şüpheliler, kan, idrar ve saç örnekleri alınması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Alınacak tahlil sonuçları, soruşturmanın seyrinde belirleyici olacak.

İfade işlemleri sırasında bazı ünlü isimlerin yakınları da İl Jandarma Komutanlığı önüne gelerek destek verdi. Oyuncu Hatice Aslan, aynı dizide rol aldığı Demet Evgar’a moral ziyaretinde bulundu. Aslan, basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada “Arkadaşımın yanındayım. Soruşturma nedeniyle setimiz durdu” dedi.

Avukatlardan Açıklamalar

İrem Derici’nin avukatı Ayşegül Mermer, yürütülen soruşturmanın gizlilik kararı kapsamında sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

“Müvekkilim son bir yıldır sigara dahi kullanmıyor. İddia edildiği gibi herhangi bir yasaklı madde kullanımı söz konusu değil. Raporlar geldiğinde bu durum açıkça ortaya çıkacaktır. Şu an gözaltı yok, sadece bilgi alma işlemleri yapılıyor.”

Dilan Polat’ın avukatı Sevinç Horoz ise ihbar üzerine başlatıldığı belirtilen soruşturmayla ilgili,

“Somut bir suçlama yok. Müvekkillerim daha önce de kan ve saç örneği vermişti, sonuçlar temiz çıkmıştı. Yine test vermeye hazır olduklarını beyan ettik. Bu bir gözaltı işlemi değil, mevcutlu ifade alma süreci” açıklamasında bulundu.

Hakkında İşlem Başlatılan Ünlü İsimler

Evlerinde yapılan aramaların ardından ifadeye çağrılan isimler şöyle:

• İrem Derici

• Kubilay Aka

• Kaan Yıldırım

• Hadise Açıkgöz

• Berrak Tüzünataç

• Duygu Özaslan Mutaf

• Demet Evgar Babataş

• Zeynep Meriç Aral Keskin

• Özge Özpirinçci

• Mert Yazıcıoğlu

• Feyza Altun

• Derin Talu

• Deren Talu

• Ziynet Sali

• Birce Akalay

• Metin Akdülger

• Ceren Moray Orcan

• Dilan Polat

• Engin Polat

Soruşturma kapsamında yurt dışında bulunan Simge Sağın ve Ziynet Sali’nin Türkiye’ye dönüşlerinde ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

Savcılık ve jandarma birimleri, elde edilen kanıtlar ve tahlil sonuçlarına göre soruşturmanın genişletilebileceğine dikkat çekti. Dosya üzerindeki gizlilik kararı nedeniyle ayrıntılar kamuoyuyla henüz paylaşılmıyor.