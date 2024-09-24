Genç yaşta yaşamını yitiren ünlü makyaj sanatçısı Alp Kavasoğlu, birçok ünlü ismin makyajını yaparak adını duyurmuştu. Ölüm haberi, meslektaşı Fezi Altun tarafından duyuruldu.

Makyaj dünyası büyük bir ismi kaybetti

Makyaj artisti Fezi Altun, yakın dostu ve meslektaşı Alp Kavasoğlu’nun vefatını sosyal medya üzerinden duyurdu. Altun, "Sevgili dostumuz Alp Kavasoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz" diyerek duyduğu acıyı paylaştı. Henüz ölüm nedeni açıklanmayan Kavasoğlu, yalnızca Türkiye’de değil, dünyaca ünlü isimlerle de çalışarak geniş bir kitleye hitap etmişti.

Ünlü isimlerle çalıştı

Kavasoğlu, Neslihan Atagül, Afra Saraçoğlu, İrem Helvacıoğlu gibi birçok ünlü isimle iş birliği yaptı. Kariyerinde elde ettiği başarılar, onun makyaj sanatında ne denli usta bir isim olduğunu kanıtladı.

Alp Kavasoğlu kimdir?

1981 yılında İstanbul’da doğan Alp Kavasoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) Sosyoloji ve Felsefe bölümlerinden mezun oldu. İş hayatına organizasyon koordinatorü olarak adım attıktan sonra, Loreal Profesyonel ürünler departmanında görev aldı. Kavasoğlu’nun makyaj sanatına yönelimi, onu Mehmet Tatlı Akademisi'ne kadar götürdü ve burada Artistik Direktörlük yaptı. 2010 yılında dünya çapında ünlü trend vision yarışmasında finale kalarak dikkatleri üzerine çekti.

Kavasoğlu, birçok ünlü markadan aldığı eğitimlerle, Türkiye'deki makyaj sanatçılarına da eğitimler verdi. 2016 yılında "Böyle Çok Daha Güzelsin" programında jüri üyeliği yaparak televizyon ekranlarında da tanındı.

Cenaze töreni Üsküdar'da

43 yaşında hayata veda eden Kavasoğlu’nun cenazesi, bugün Üsküdar’da kılınacak ikindi namazı sonrasında Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek. Sevenleri, sanat camiası ve ünlü isimler, genç yaşta kaybedilen bu yeteneği son yolculuğunda yalnız bırakmayacak.

Alp Kavasoğlu'nun ani ölümü, makyaj dünyasında derin bir üzüntü yaratırken, sanat camiası bu kayıpla sarsıldı.