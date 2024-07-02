Ünlü modacı Ülkü Üst Sarpkan, Selhan Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Haber Caddesi TV'deki "Duygu Selî" programında özel hayatına dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Sarpkan, kocasının kendisini aldattığını ancak bunu "adabıyla" yaptığını, dolayısıyla çocuklarının başka kardeşleri olmadığını belirtti. Büyük aşkını anılarıyla yaşattığını söyleyen Sarpkan, ünlü bir şarkıcı olmadığı için mutlu olduğunu dile getirdi.İSTANBUL (İGFA) - 1970'li yıllarda Türkiye'nin en ünlü müzik gruplarından Beyaz Kelebekler'in solisti olan Sarpkan, büyük bir kazadan sonra gruptan ayrıldı. On yıl boyunca Maksim gazinolarında sahne aldıktan sonra, kocasıyla tanışarak sahne hayatına veda etti ve modacılık kariyerine yöneldi. Sahne ışıklarından modanın podyumlarına geçiş yapan Sarpkan, kısa sürede moda dünyasında da kendine sağlam bir yer edindi.

Ülkü Üst Sarpkan’ın hayatı, hem müzik hem de moda dünyasında iz bırakan bir kariyer hikayesi olarak dikkat çekiyor. Sarpkan’ın samimi itirafları ve duygusal anlatımı, izleyicileri derinden etkiledi.