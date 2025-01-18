Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Hüseyin Avni Danyal, aldığı haberle yıkıldı. TRT’nin yakında ekranlara gelecek dizis için kamera karşısına geçen başarılı oyuncu, annesi Aysel Danyal’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sosyal medyadan duyurdu

Hüseyin Avni Danyal, annesinin vefatını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Ünlü oyuncu, “Annem Aysel Danyal’ı sonsuzluğa uğurladık. Cenazesi, 18 Ocak Cumartesi günü Karşıyaka Mezarlığı Camisi’nde kılınacak ikindi namazının ardından defnedilecektir” ifadelerini kullandı.

Eşi de duygularını paylaştı

Danyal’ın eşi Özgen Kılıçarslan Danyal da kayınvalidesiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, “Güzel kalplim, yolun açık, toprağın bol olsun anneciğim” mesajıyla üzüntüsünü dile getirdi.

Sanat camiasından pek çok isim, Danyal ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. Hayranları da sosyal medya üzerinden taziye mesajları göndererek ünlü oyuncunun acısını paylaştı.