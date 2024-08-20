Deniz Uğur, Reha Muhtar’ın yüksekten düşerek hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti. Ancak, bu olayın ardından Uğur, çocuğu Poyraz’la ilgili endişe verici bir durumla karşı karşıya kaldığını söyledi. Uğur, telefonla aldığı bilgiye göre, Poyraz’ın hastaneden alınarak kaçırıldığını ve bu süreçte kendisine hiçbir bilgi verilmediğini ifade etti.

"Çocuğu bana göstermiyorlar"

Uğur, yaşananları şöyle anlattı: “Sabah saatlerinde bana, ‘Reha Muhtar yoğun bakımda’ şeklinde bir telefon geldi. Ancak çocuğuma ulaşamıyorum. Hastaneye gittiğimde, Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı Yumlu’nun Poyraz’ı alıp hastaneden çıktığı söylendi. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz ama teslim etmeyeceklerini belirtiyorlar. Nilüfer ve Ayşe Nazlı, çocuğu bana göstermiyorlar. Durumu karakola bildireceğim ve çocuk kaçırma suçundan şikayetçi olacağım.”