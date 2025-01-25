Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, İtalya'nın Toskana bölgesinde yer alan yeni bir eve servet ödedi. 15 milyon TL değerindeki ev, Özdemir'in gayrimenkul sektörüne olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Ünlü oyuncu Kara Para Aşk, Akrep, İkimizin Sırrı, Kirli Sepeti ve şimdilerde de İnci Taneleri gibi dizilerde rol aldı.

İtalya’ya sık seyahat planı

Oyuncu, projeler için sık sık İtalya’ya gitmeyi planladığı için bu lüks evi satın almayı tercih etti. Yeni yaşam alanı, Özdemir’in kariyerindeki uluslararası adımlarını pekiştirecek gibi görünüyor.

Bestemsu Özdemir, son dönemde özel hayatıyla da dikkat çekti. 2023 yazından bu yana birlikte olduğu Burak Deniz ile ayrılma kararı almış ve ayrılığı, "Hayat bazen ayrı yollar çiziyor, bizimki de öyle oldu" sözleriyle duyurmuştu.