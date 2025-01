Emanet dizisinin yıldızı Halil İbrahim Ceyhan, katıldığı bir programda sadece oyunculuğunu değil, müziğe olan ilgisini de paylaştı. Ünlü oyuncu, müzik dünyasındaki hobisini ve Serdar Ortaç’a verdiği 3 şarkıyı anlatarak sevenlerini şaşırttı.

“Hayalim Serdar Ortaç’a şarkı vermekti"

Ceyhan, müzikle ilgisi hakkında “Hayalim Serdar Ortaç’a şarkı vermekti ve başardım” dedi. Ünlü şarkıcının son albümüne 3 şarkı yazdığını belirten Ceyhan, “Pare Pare” adlı şarkısının kendisine ait olduğunu da ekledi. Müzik dünyasında birçok arkadaşı olduğunu ve şarkı yazmayı sevdiğini ifade eden oyuncu, şarkıcılığa yönelmeyi düşünmediğini de sözlerine ekledi.

Titiz ve aileye bağlı

Bundan önceki açıklamalarında ailesiyle ilgili duygusal anılara da yer veren Ceyhan, “Çok güzel bir ailede büyüdüm” diyerek babasının makine mühendisi, annesinin ise ev hanımı olduğunu söyledi. 6 kardeşin en büyüğü olan oyuncu, ev işlerinde oldukça titiz olduğunu ve annesinden yemek yapmayı öğrendiğini belirtti. Özellikle yemek yapmayı ve ütü yapmayı sevdiğini ifade etti.

Ceyhan, kariyerinin nasıl şekillendiğini de açıkladı. Best of Model yarışmasına katılmasının ardından oyunculuk kariyerine başladığını belirten ünlü isim, “Doğru iş ne zaman gelir bilmiyorsunuz, bir şekilde başarı geliyor” diyerek, başarılı olmak için her zaman odaklandığını söyledi.