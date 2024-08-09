Olay, güvenlik görevlisinin Travis Scott ve koruması arasındaki kavga sırasında müdahale etmeye çalışmasıyla başladı. 33 yaşındaki Scott'un gözaltına alındığı ve olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Fransız medyasına göre, Scott'un alkollü olduğu ifade edildi.

Daha önce de benzer olay yaşandı

Ünlü rapçinin menajerinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Bu gözaltı olayı, Scott'un daha önce Haziran ayında Miami'de alkollü olduğu bir olay sonrası gözaltına alınmasıyla benzerlik taşıyor.