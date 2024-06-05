Tatil için beş yıldızlı oteller, dopdolu etkinliklerle dolu bir bayram dönemi sunmaya hazırlanıyor. Antalya ve Kıbrıs'taki otellerde başta İbrahim Tatlıses, Ebru Gündeş, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Melek Mosso ve Hadise gibi birçok ünlü isim sahnede olacak.

Bayram, 14 Haziran'da başlayacak ve 15 Haziran'da arife günüyle devam edecek. Ardından 16-19 Haziran tarihleri arasında bayram coşkusu devam edecek. 20-21 Haziran ise idari izinlerle birleştirilerek toplamda 9 günlük bir tatil süreci oluşturulması bekleniyor. Bu süre zarfında, özellikle otellerde düzenlenecek konserlerle birlikte tatilciler unutulmaz anlar yaşayacaklar.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın da 14 Haziran'da başlamasıyla turizm sektörü bu dönemde Avrupa'dan gelecek turistlerin azalmasını bekliyor. Ancak bu durumu iç turizmle telafi etmek isteyen oteller, ünlü sanatçıların katılacağı konser programlarıyla yerli turistleri cezbetmeyi hedefliyor.

En çok konser verilecek yer Antalya

Özellikle Antalya ve Kıbrıs başta olmak üzere pek çok otelde ünlü isimlerin sahne alacağı konserler düzenlenecek. Antalya'nın Kemer ilçesinde Serdar Ortaç, Melek Mosso ve Berkay gibi isimler sahne alırken, Lara-Kundu'daki otellerde Bülent Serttaş, Şevval Sam, Ömür Gedik gibi ünlülerin konserleri yapılacak.

Bodrum ve Marmaris gibi popüler tatil bölgelerinde de hareketli günler yaşanacak. Bodrum'da Anadolu Ateşi, Ebru Yaşar, İpek Dinç gibi isimler sahne alırken, Marmaris'te İskender Paydaş, Ece Seçkin ve Mustafa Ceceli gibi ünlüler konser verecekler.

Kıbrıs'ta da konser yoğunluğu yaşanacak. Gazimağusa'daki bir otelde Gülden, Girne'deki otellerde Gökhan Tepe ve Levent Yüksel gibi isimlerin yanı sıra İbrahim Tatlıses ve Ebru Gündeş de sevenleriyle buluşacak.

Yurt dışında ise Mısır Şarm El-Şeyh'de Hadise, İzmir'de ise Ajda Pekkan konser verecek. Diğer illerde de birbirinden ünlü isimlerin katılacağı konserler düzenlenecek. Aydın Didim'de Bülent Serttaş, Mersin'de Öykü Gürman, Afyon ve Sapanca'da Deha Bilimlier gibi isimler sahne alacaklar.