Bir mekanda pizza yemek isteyen Kıvılcım Ural, menüdeki pizza fiyatını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ünlü şarkıcı, "Bir pizza bin TL'ydi. Herkesi kaldırdım, yemedik" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kıvılcım Ural, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı City's alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Pembe saçlarıyla dikkat çeken Ural, bu değişikliği yaklaşan festivaller için yaptığını belirtti. Şarkıcı, "Yakında Yenikapı ve Kilyos'ta olacak festivaller için yaptım. Bodrum-İstanbul arasında gidip geliyorum. Konserler olunca İstanbul'a geliyorum" dedi.

Sokak hayvanları için duyarlılık

Çılgın Sayısal Loto'da Kırşehir'den bir kişinin 460 milyon 913 bin 735 TL kazanmasına ilişkin soruya yanıt veren Ural, sokak hayvanlarına olan duyarlılığını vurguladı. "Bana çıksa şu an köpekleri kurtarırım. Barınaklar yaparım. Keşke konforlu barınak olsa da mutlu olabilseler. Bence ikramiyeyi beklemeden bizim yapabileceğimiz şeyler var. Bizim sokakta sokak köpeklerini kafede sahipleri sahipleniyor" şeklinde konuştu.

"Geçim kapısı"

Instagram'a getirilen erişim engeline de değinen Ural, sosyal medyanın sanatçılar için ne kadar önemli olduğunu dile getirdi. "Geçen gün festivale gidiyordum. Uçaktan indim, yas ilan edildiği için konser iptal oldu. Instagram'dan duyurmak istedim ama o da gitmiş. Geçici bir şeydir bu. Hepimizin elinde bir medya var. Bizim buna ihtiyacımız var. Bizim bireysel paylaşımımız dışında, markalar ve haber siteleri kullanıyor. Bu artık bağımlılıktan öte aslında gerekli bir şey. Geçim kapısı. Bir konser olduğunda oradan duyuruyorum. Sokakta afiş olmuyor. Dizi olduğu zaman oradan duyuruyorlar" dedi.