Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, hamileliğinin ikinci ayında yaşadığı acı kayıpla gündeme geldi. İddialara göre, Seçkin’in bebeğinin kalbi durdu ve hemen ameliyata alındı. Seçkin, operasyon sonrası sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, iki aylık hamileliği sırasında yaşadığı büyük üzüntüyü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Seçkin'in bebeğinin kalbinin durması üzerine acil bir operasyon geçirdiği iddia edildi. Operasyonun başarılı geçtiğini belirten şarkıcı, hayranlarına teşekkür ederken, ailesi ve eşinin yanında olduğunu belirtti.

Seçkin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ameliyatım başarılı geçti. Arayan herkese çok teşekkür ederim. Telefonlara dönüş yapamadıklarımdan özür diliyorum. Konserimi iptal etmek zorunda kalmasaydık bu durumu bilmenizi ve üzülmenizi istemezdim. Eşim ve ailem yanımda, lütfen beni merak etmeyin. Ecot the Princess en kısa zamanda aranızda."