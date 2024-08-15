Yağmur Sarnıç'ın gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edilmesiyle ilgili işlemler tamamlandı ve mahkeme tarafından tutuklanarak Bakırköy Kadın Cezaevi'ne gönderildi.

Olay, Beşiktaş'ta polis tarafından gerçekleştirilen rutin bir GBT kontrolü sırasında meydana geldi. Kontrol esnasında Sarnıç'ın hakkında "Suçluyu kayırma" suçundan arandığı tespit edildi ve gözaltına alındı. Beşiktaş Polis Merkezi'nde gerçekleştirilen işlemlerin ardından Sarnıç, adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, Sarnıç'ı tutuklama kararı verirken, mevcut davalarla ilgili süreçlerin ise devam ettiği bildirildi. Emre Aşık'a yönelik öldürme suçlamasıyla ilgili davanın henüz sonuçlanmadığı ve yasal sürecin sürdüğü ifade edildi.