Deadline'ın haberine göre, Until Dawn'ın film uyarlamasında rol alacak oyuncu kadrosu açıklandı. Filmde The Chair ve The Girl from Plainville'den Ella Rubin, Love, Victor ve Annabelle Comes Home'dan Michael Cimino, The Expats'tan Ji-young Yoo ve Sitting in Bars with Cake'den Odessa A'zion gibi yetenekli isimler yer alacak.

Film uyarlamasının detayları

Until Dawn, Supermassive Games tarafından PS4 için geliştirilen 2015 yapımı bir korku oyunu olarak biliniyor. Oyun, uzak ve karlı bir dağda geçiyor ve sekiz karakterin, yalnız olmadıklarını fark etmeleriyle başlayan korku dolu hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Oyun, oyuncuların aldığı kararlara göre farklı sonlarla bitiyor ve bu nedenle interaktif hikaye anlatımıyla büyük beğeni topladı.

Oyuncu kadrosu ve karakterler

Filmde başrolleri paylaşacak oyuncular arasında, The Chair ve The Girl from Plainville dizilerinden tanıdığımız Ella Rubin, Love, Victor ve Annabelle Comes Home filmlerinde rol alan Michael Cimino, The Expats dizisinin yıldızı Ji-young Yoo ve Sitting in Bars with Cake filminde oynayan Odessa A'zion yer alıyor. Bu oyuncuların hangi karakterlere hayat vereceği henüz açıklanmadı ancak kadronun genişlemesiyle ilgili yeni bilgiler paylaşılmaya devam edilecek.

Yönetmen ve prodüksiyon ekibi

Until Dawn'ın film uyarlamasının yönetmen koltuğunda, Lights Out ve Shazam! filmleriyle tanınan David F. Sandberg oturacak. PlayStation Productions Başkanı Asad Qizilbash, film hakkında yaptığı açıklamada, "PlayStation Productions olarak, sevilen oyunlarımızı uyarlamak için her zaman hayranlarımızın keyif alacağı yaratıcı ve özgün yollar bulmaya çalışıyoruz. Screen Gems ile birlikte, zaten mükemmel olan film yapım ekibimizi ve onların uyarlama vizyonunu geliştiren harika bir yeni karakter kadrosu oluşturduk. Yakında film hakkında daha fazla bilgi paylaşabileceğimiz için heyecan içindeyiz," dedi.

Until Dawn'ın etkisi ve devam projeleri

Until Dawn, Supermassive Games'in ilk projesi olmasa da, stüdyonun anlatı odaklı, kendi maceranı kendin seç türünde korku oyunları hazırlamasıyla bilinen bir marka haline gelmesini sağladı. Oyun, hayranlarından büyük ilgi gördü ve birçok ödül kazandı. Serinin devam oyunu gelmedi ancak iki PSVR yan oyunu piyasaya sürüldü. 2022'de Supermassive Games, Until Dawn'ın ruhani bir halefi olan The Quarry'yi piyasaya sürdü. Ayrıca, İngiliz stüdyo Ballistic Moon, bu sonbaharda PS5 ve PC için yayınlanması planlanan Until Dawn'ın remaster versiyonu üzerinde çalışıyor.