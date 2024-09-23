Senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybetti.

Televizyon tarihinde yönetmen ve senarist olarak birçok yapıma imza atan ve en çok “Hatırla Sevgili”, “Çemberimde Gül Oya” dizileriyle hafızalarda yer eden Giritlioğlu’nun ölümü sevenlerine yasa boğdu.

Giritlioğlu’nun ölüm haberini “Asi” dizisinde başrolü üstlenen Tuba Büyüküstün, Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu:

“Hepimiz Tomris Giritlioğlu projelerinden en az birine kalbimiz bırakmışızdır. Sorgulamış, düşünmüş ve aynı anda âşık olmuşuzdur. Türkiye'nin en önemli kadın yönetmenlerinden biri. Erkekler sofrasında bir kadın. Bir vizyoner... Tomris Giritlioğlu okulundan geçenlerdenim. Pek çok oyuncu ve yönetmen kazandırdı. İnandığına sonuna kadar inanırdı. İnat ederdi. Ve olurdu. Türk sinemasının, Türk televizyonunun, hepimizin başı sağ olsun.”

Giritlioğlu’nun senaryosunu yazdığı ve 2006-2008 yıllarında beğeniyle izlenen dönem dizisi “Hatırla Sevgili”nin başrol oyuncularında Cansel Elçin ise “Mentorum, mesleki annem. Ülkeme tekrar kavuşturan, beni ben yapan. Sensiz olamazdım. Yokluğun kahretti. Anılar kaldı. Seni çok sevdim. Anlatacağım hikayelerde hep olacaksın. Hoşçakal Tomris” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından Tomris Giritlioğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Ersoy, “Unutulmaz eserlerin yazarı, yönetmeni ve yapımcısı Tomris Giritlioğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sinemamızın güçlü kalemine Allah'tan rahmet; yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun, başımız sağ olsun” diye yazdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Giritlioğlu için yayımladığı başsağlığı mesajında “Yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendiğim Güz Sancısı, Çemberimde Gül Oya, Hatırla Sevgili gibi birbirinden değerli yapıtlara emek vermiş yönetmen, senarist, yapımcı Tomris Giritlioğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ünlü dönem dizilerinin senaristi, yönetmeni

1957 yılında Hataylı bir ailenin çocuğu olarak Konya'da doğan Tomris Giritlioğlu, TED Ankara Koleji'nde eğitim gördü.

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olduktan sonra üniversite döneminde sinema yönetmeni olmaya karar veren Giritlioğlu, TRT'de çevirmenlik ve asistanlık yaptı ve yönetmenliğe belgesellerle başladı.

1994'te Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Yaz Yağmuru adlı öyküsünü aynı adla sinemaya uyarladı.

1995'te, Mehmet Eroğlu'nun Yarım Kalan Yürüyüş romanından uyarladığı "80. Adım" filmi, 8. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Seçiciler Kurulu Özel Ödülü'nü ve 15. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde Ulusal Film Yarışması'nda En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini aldı.

İlk uzun metrajlı filmi “Suyun Öte Yanı” ile birçok ödül kazanan Tomris Giritlioğlu, 1999'da yönetmenliğini yaptığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde “En İyi Film” ödülüne layık görülen "Salkım Hanımın Taneleri" ile ünlendi.

Emekliliğinin ardından özel televizyonlar için dizi projeleri üreten Giritlioğlu, Türkiye'de dönem dizilerinin öncüsü oldu.

“Kurşun Yarası”, “Çemberimde Gül Oya”, “Hatırla Sevgili”, “Asi”, “Gönülçelen” gibi pek çok yapımda proje tasarımcısı ve yapımcı olarak görev aldı.

Giritlioğlu'nun yeğeni, Yapı İşçileri Sendikası Genel Başkanı Necmettin Giritlioğlu 1970 yılında İzmir'de Aliağa rafinerisi grevi esnasında 26 yaşında katledilmişti.