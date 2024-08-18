Türkiye’de tarım sektöründe büyük bir dengesizlik yaşanıyor. Çiftçiler, maliyetlerini karşılayamadıkları ve düşük fiyatlarla ürünlerini satmak zorunda kaldıkları için tarlada ürünlerini çürümeye terk etmek zorunda kalıyor. Öte yandan, marketlerde bu ürünlerin fiyatları uçmuş durumda. Çiftçilerin yaşadığı sıkıntılar ve tüketicilerin karşı karşıya olduğu yüksek fiyatlar arasında büyük bir uçurum var.

Çiftçiler ürünlerini satamıyor

Tarlada patates, soğan, domates ve patlıcan gibi ürünlerin fiyatları üreticiler için yetersiz. Çiftçiler, yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalırken, ürünlerini tarlada bırakmak zorunda kalıyor. Domates ve karpuz gibi ürünler, maliyetlerin altında bir fiyata satılmak zorunda kalıyor. Bazı üreticiler, maliyetini dahi karşılayamayan ürünlerini tarlada çürümeye terk ediyor. Özellikle kuru soğan ve patates gibi temel gıdalarda çiftçilerin yaşadığı zararlar dikkat çekiyor.

Marketlerde fiyatlar yükseliyor

Tarlada kilogramı 4 TL olan patatesin fiyatı, marketlerde 14.88 TL’ye kadar çıkıyor. Benzer şekilde, kuru soğanın kilogram fiyatı tarlada 2 TL iken, marketlerde 17.10 TL’yi buluyor. Çanakkale domatesi tarlada 5 TL, marketlerde ise 40 TL’ye kadar yükselmiş durumda. Patlıcan ve sivri biberin de benzer şekilde fiyatları artmış, üreticinin maliyetini karşılamaktan uzaklaşmış durumda.

Karpuz ve kavun tarlada kalıyor

Türkiye genelinde 4 milyon ton karpuz üretimi yapılırken, karpuz tarlada kalıyor. Tarlada 1 TL’ye kadar düşen karpuz fiyatları, marketlerde 10 TL’ye kadar çıkıyor. Karpuzun kilogram maliyeti 5 TL’yi bulurken, çiftçiler bu maliyetleri karşılayamıyor ve karpuzu toplamaktan vazgeçiyor. Aynı durum kavun için de geçerli; üreticiler emeğinin karşılığını alamıyor.