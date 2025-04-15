Urla Belediyesi, üreticiyi desteklemeye yönelik tarım politikaları kapsamında ilçedeki zeytin varlığını artırma çalışmalarını sürdürüyor. Zeytin ve Sanat Festivali kapsamında başlatılan projeyle, ilçeye bağlı 20 mahallede toplam 7 bin zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Altı ay içinde dağıtılan toplam 10 bin fidanla, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan’ın verdiği 50 bin fidan sözü adım adım hayata geçiriliyor. Özellikle yangınlardan zarar gören ve kırsal bölgelerdeki üreticilere öncelik tanınarak destek sağlanıyor.

"Zeytinde Urla Modeli" hedefleniyor

Urla Belediyesi sadece üreticiye fidan dağıtmakla kalmayıp, kendi tarım arazilerini de zeytinlik alanlara dönüştürerek bölgesel zeytin varlığını artırmayı hedefliyor. Amaç, uzun vadede “Zeytinde Urla Modeli”ni oluşturarak zeytini ilçenin markası haline getirmek.

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Zeytin, sadece bir tarım ürünü değil; kültürel mirasımızdır. Bu mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmakla yükümlüyüz. 50 bin fidan sözü sadece bir sayıdan ibaret değil; bu, sürdürülebilir tarımın ve yerel kalkınmanın simgesidir.”

Mahalle muhtarlarından destek mesajı

Projeye dahil olan mahallelerin muhtarları da destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ovacık Mahallesi Muhtarı Ali Gölcük, “Üreticilere verilen bu destek için Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Bademler Mahallesi Muhtarı Alibey Şen ise, “Zeytin fidanı desteği köyümüz için çok iyi bir başlangıç oldu. 25’er adet fidan verilmesi, zeytinciliğin önemsendiğini gösteriyor. Urla Belediye Başkanımıza üreticiler adına teşekkür ederiz,” ifadelerini kullandı.