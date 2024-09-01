Urla Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı’nın oluşturulması amacıyla düzenlediği çalıştayın ikinci oturumunu, muhtarlar ve belediye meclis üyelerinin katılımıyla Eski Tamirhane Binası’nda gerçekleştirdi. Toplantıda, Urla’nın önümüzdeki beş yıllık dönemde izleyeceği stratejiler belirlenirken, mevcut sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Belediye Başkanı Selçuk Balkan'dan katılımcı yönetim vurgusu

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, çalıştayın açılış konuşmasında, Urla’nın geleceğini şekillendirmek adına bu tür organizasyonların büyük önem taşıdığını vurguladı. Balkan, "Urla’nın tüm sorunlarını ve çözümlerini en iyi bilenler, burada yaşayan bizleriz. Bu yüzden bu kentin geleceğini de yine bizler belirlemeliyiz," dedi.

Beş temel alan üzerinde strateji belirlendi

Çalıştayda, Alt Yapı ve Üst Yapı Belediyeciliği, Adil ve Eşitlikçi Kalkınma, Dijital Demokrasi, Kapsayıcı Sağlık, ve Çoklu Krizlere Dirençli Kent başlıkları altında tartışmalar yapıldı. Bu beş ana alan üzerinden mevcut durum ve vizyon ekseninde yapılan değerlendirmeler, Urla'nın geleceğini şekillendirecek stratejik adımların temelini oluşturdu.

Urla'nın kültürel hafızası ve gelecek vizyonu

Balkan, konuşmasında ayrıca, Urla’nın zengin kültürel mirasını korumanın ve sürdürülebilir kalkınma politikalarını geliştirmenin önemine dikkat çekti. "Urla, çok kültürlü yapısını geleceğe taşımalı ve afetlere karşı dayanıklı bir kent olmalı," diye ekledi.

Dr. Öğr. Üyesi Pelin Özden’in çalıştay metodolojisini katılımcılara aktarmasının ardından, çalıştay sonuç ve değerlendirmelerle sona erdi. Urla Belediyesi, çalıştay sonuçlarını rapor halinde yayınlayarak kamuoyuyla paylaşacak.