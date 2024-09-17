Günün hava durumu

17 Eylül 2024 tarihinde Uşak’ta hava açık ve güneşli geçecek. Gün boyunca sıcaklık 25°C’ye kadar yükselecek, gece ise 13°C’ye kadar düşecek. Yağış ihtimali bulunmazken, rüzgarın hafif esmesi ve nem oranının %40 civarında olması bekleniyor. Gün boyunca açık ve sakin bir hava hakim olacak.

Dışarıda vakit geçirmek için ideal

Bu güzel hava koşulları sayesinde Uşak'ta dış mekan aktiviteleri yapmak için harika bir gün olacak. Yağışsız ve hafif esen rüzgar ile güneşli bir gün, yürüyüş yapmak veya açık havada vakit geçirmek için mükemmel bir fırsat sunuyor.

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